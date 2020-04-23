İGAM'ın Türk ve mülteci koristleri 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

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İGAM'ın Türk ve mülteci koristleri 23 Nisan'ı kutladı
6 saat önce
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) bünyesinde faaliyet yürüten Türk ve mülteci koristler 23 Nisan klibi çekti.
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) bünyesinde faaliyet yürüten Türk ve mülteci koristler 23 Nisan klibi çekti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:16 Kaynak: AA
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