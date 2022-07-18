İGAM, Mandela Günü'nde bağış etkinliği düzenledi - Son Dakika
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İGAM, Mandela Günü'nde bağış etkinliği düzenledi

18.07.2022 16:58

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Ankara'da Nelson Mandela Günü dolayısıyla mülteciler için bağış etkinliği gerçekleştirdi.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Ankara'da Nelson Mandela Günü dolayısıyla mülteciler için bağış etkinliği gerçekleştirdi.

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ünlü liderin doğum günü 18 Temmuz'da ilan edilen Mandela Günü'nde anıldı.

Törende, Güney Afrika Büyükelçiliğinin İGAM aracılığıyla Ankara'da yaşayan mültecilere bağışta bulunduğu belirtildi.

Sembol ismin anma töreninde dünya genelinde yaşayan mültecilerin sorunlarına değinildi.

İGAM Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Noktası'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba, Mandela'nın çok uzun yıllar boyunca cezaevinde kaldığını anımsattığı konuşmasında BM tarafından böyle bir güne Mandela'nın isminin verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Mandela'nın tüm insanlığın haklarına kavuşması için yıllarını demir parmaklıklar arkasında geçirmekten kaçınmadığını kaydeden Letsatsı-Duba, Mandela'nın asıl amacının insanların özgür olduğu bir dünyaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Letsatsı-Duba, BM ve İGAM gibi kurumların çok önemli işlevleri olduğunu ve özel günleri kutlamanın ötesine geçerek mültecilerin koşullarını daha da iyileştirmek için çabaladıklarını vurguladı.

İGAM'ın mültecilere yönelik çalışmalarının anlatıldığı törende, katılımcı mülteciler sorunlarını dile getirme imkanı buldu.

Tören sonrasında mülteciler tarafından üretilen ürünler sergilendi ve çocuklar için hazırlanan oyuncak paketleri dağıtıldı.

Etkinliğe, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Dış İlişkiler Sorumlusu Jana Mason, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Irkçılıkla mücadeleye adanmış bir ömür: Nelson Mandela

Ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı özgürlük mücadelesinin efsanevi ismi Nelson Mandela'nın ismi bugün ülkesiyle özdeşleşirken özgürlüğü için büyük bedeller ödediği Güney Afrika'da 1994'ten günümüze, kıtanın en istikrarlı ülkelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Mandela 1994'te düzenlenen ilk demokratik seçimlerde ülke tarihinin ilk siyahi devlet başkanı seçilmişti.

2013'te, 95 yaşında hayatını kaybeden Mandela'nın mirası Güney Afrika toplumu için önemini korumaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

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