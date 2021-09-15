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İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK - Son Dakika

İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

15.09.2021 13:24

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanat dalında yapacağı projeleri İGART çatısı altında topluyor.

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanat dalında yapacağı projeleri İGART çatısı altında topluyor. İGART kapsamında projeye katılacak yarışmacılar sergi, atölye çalışması, canlı müzik performansı olmak üzere tüm yeteneklerini havalimanında sergileme imkanı bulacak.

İstanbul Havalimanı'nda startı verilen İGART kapsamında ilk çalışmada havalimanının metro çıkış alanındaki 'Viyadük altı' yarışması olacak. Bu yarışmalarda dereceye girecek olan kişilere para ödülü verilirken, tüm dallarda birinci olan yarışmacıya ise büyük ödül olarak proje sahibine telif hakkının yanı sıra 1 milyon lira para verilecek. Projesinin jüri üyeleri ise ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli, Mehmet Fehmi Bilge oldu. İGART projesi tanıtım toplantısında İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve İGART Yürütme Kurulu Başkanı Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YOLCULARIMIZ BURADA UNUTULMAYACAK BİR DENEYİM YAŞAYACAK

Proje ile ilgili olarak tanıtım toplantısında bir konuşma yapan İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu," İstanbul bir kültür sanat başlığı. Semtin neresine gitsek kültür ve sanat dokusunu yaşabiliyoruz. Onun yanında bu güzel şehir, ben buraya 18 yaşındayken geldim. 7/24 her şeyi yaşayan bir şehir. Sıkılıp sokağa çıktığınız zaman şehrin bütün canlılığını, insanını ve çeşitli dokusunu da görme şansınız oluyor. Onun yanında bir ticaret merkezi ve sürekli gelişen bir şehir. Aynı şey İstanbul Havalimanı için de geçerli. İstanbul Havalimanı'nda da çok ciddi ticaret operasyonu dönüyor. Bunların bir kısmını yolcularımızla yaşıyoruz bir kısmını da en önemli paydaşımız olan havayolu şirketleriyle yaşıyoruz. İGA aynı zamanda sürekli gelişen bir işletmedir. Bu sürekli gelişmenin ana nedeni de yolcularımızı memnun etmek, onların burada geçirdiği zaman içerisinde unutulmayacak bir deneyim yaşatmak" dedi.

FARKLILAŞIRKEN DÜNYANIN BİR NUMARALI HAVALİMANI OLACAĞIZ

Dünyadaki tek havalimanını kendilerinin olmadığını ifade eden Samsunlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz Dubai, Katar, Frankfurt, Londra ile yarışıyoruz. Bunlarla yarışırken insana dokunmayı başarmamız gerekiyor. Her insanın cebine bir İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları özel deneyimi bırakabilirsek, İstanbul Havalimanı o yolcular için bir yaşam mekanına çevirirsek tekrardan o yolcuyu buraya getirirsek yarışı kazanmış oluyoruz. Biz bugün çok rahat şekilde dünyanın en iyi havalimanlarından biri olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Ama en iyi havalimanlarından olmak yetmez birçok alanda farklılaşmamız gerekiyor. Bunu sağladığımız zamanda İstanbul gibi dünyanın bir numaralı şehri ve dünyanın bir numaralı havalimanı olmayı başaracağız."

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İGART Yürütme Kurulu Başkanı Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, " İGART Projesi bizim uzun zamandır Türkiye'de uygulanmasını istediğimiz bir projedir. Bu projenin özelliği sanatçıya temsil alanı açmak ve sanatçının üretiminin insanla buluşmasını sağlayabilecek bir boyutun oluşması. Sanatçıyı bu doğrultuda ekonomik kaynak yaratabilecek projelerin olmasıdır. Sanatın çok etkileyici yanının mimarlıkla birlikte sürekliliği olan bir ilişkiye dönüştürülmesi. Bununla daha zengin, daha yaratıcı bir mimarlık ve sanat halk ilişkisi kurulacak. Bütün bu yanlarıyla özgün bir projedir bu. Bu proje Türkiye için belki Dünya için yeni bir sanat, mimarlık ve kamusal bir çevre ilişkisi yaratacaktır. Bunun yanı sıra ödüller sistemine de bir ekleme yaptı. Her alan için önce 3 tane iş seçiliyor. Bu üç seçilen başvuru sahiplerine 10'ar Bin TL veriliyor. Bu üçün içerisinde ikinci aşamada birinci seçilecek ona da 1 Milyon TL veriliyor. Bu 1 Milyon TL hem ödül hem de telif hakkıdır. Bu da ödül sistemini epeyce öteleyen ve orada yeni ölçüler getiren bir adımdır. Bu yanı ile de son derece önemli? diye konuştu.

İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK
İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İGART PROJESİYLE İSTANBUL HAVALİMANI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK - Son Dakika


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