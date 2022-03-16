İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın hayata geçirdiği ve Türkiye'de kültür sanat alanındaki en büyük ödül olan İGART Sanat Projeleri Yarışması, sonuçlandı.

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu ve Nazlı Pektaş'ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim'in yer aldığı jüri değerlendirmesini yaptı.

Betül Kotil, Zafer Ali Akşit ve Celaset rumuzlu sanatçıların eserleri finale kalırken, yarışmanın kazananı ve 1 milyon liralık büyük ödülün sahibi "Saya'nın Sesi" adlı eseriyle Betül Kotil oldu.

Ödül töreni nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın, ziyaretçilerin bir kez daha gelmek isteyecekleri bir merkez haline gelmesinde kültür sanat çalışmalarının önemli rol üstlendiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda her gün binlerce kişiyi ağırladıklarına ve bu ziyaretlerin bir deneyime dönüşmesini önemsediklerine dikkati çeken Samsunlu, şöyle devam etti:

"İGART ile bu deneyimi, yazıyla, fotoğrafla, videoyla yolcuların ceplerine birer hediye olarak sunabileceğiz. İGART kapsamında bugüne kadar hayata geçen ve geçecek çalışmalar, binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlaması açısından çok değerli. Yarışma serisinde planlanan tüm alanların sanat eserleriyle bütünleşmesini heyecanla bekliyoruz. Bugün sonuçlanan ilk yarışmanın ardından, havalimanımızda önceden belirlenen 16 farklı alan için de benzer çalışmalar devam edecek. İstanbul Havalimanı'nı sanatla bu kadar bütünleştirebilmekten ve sanatçılara yeni alanlar açan sürdürülebilir bir destek sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Samsunlu, birinci seçilen ve yakın zamanda İstanbul Havalimanı'na uygulanacak eserin sahibi Betül Kotil'e, projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederek, "Saya'nın Sesi" adlı eserin İstanbul'dan dünyaya ulaşacağını dile getirdi.

Yarışmaya Anadolu'dan genç sanatçılar da katıldı

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise, İGA'nın kültür sanat alanında hayata geçirmek istediği yenilikçi projelerin önemine vurgu yaptı.

Bu projede genç sanatçıların eserlerinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Koçan, "İGART Sanat Projeleri Yarışması gibi sanatçıların kolaylıkla öneride bulunabileceği ve ulaşabileceği bir mekanizma oluşturmak, böylece bağımsız sanatçıların temsil edilmesine olanaklar sunmak çok değerli. Bu gelecekçi bakış açısının, sanatı desteklemek, yeni imkanlar oluşturmak ve daha çok sanatçıya alan açılmasını sağlamak için önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Başvurularda Anadolu'dan genç sanatçıların eserlerini görünce yarışmanın ne kadar doğru ve ihtiyaç duyulan bir şekilde hayata geçtiğine emin olduklarını dile getiren Koçan, yıllardır özlem duyulan, sanatçıya imkanlar sunulan bir açık kapı işlevi görecek İGART'ın, sanat tarihi açısından ayrıcalıklı ve ölçekli bir adımı gerçekleştirdiğini ve bunu 16 farklı alan için de planlanan yarışmalarla sürdüreceğini kaydetti.

"Saya bizden bir ses"

Yarışmayı kazanan eserin sahibi, 2 çocuk annesi Betül Kotil, yarışmayı ilk duyduğunda ve jüri hakkında bilgi edindiğinde bu işin parçası olmayı gönülden istediğini söyledi.

Kotil, yarışmada birincilik elde etmenin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Finalistler arasına seçildiğimi öğrendiğimde de çok adaletli bir seçim olduğuna emin oldum. Kimsenin tanımadığı ve İstanbul'dan uzak bir isimdim. Saya'nın Sesi, uzun zamandır aklımda olan ama mekanını arayan bir projeydi. İGA İstanbul Havalimanı ve İGART sayesinde aradığı mekanı buldu. Saya, özellikle Balıkesir yöresinde kabul görmüş bir kelime. Büyük ve küçükbaş hayvanların hem korunup otlatıldığı hem de geceleri uyuduğu kapalı bir alan. Gerekli durumlarda aileler de burada hayvanlarla birlikte kalabiliyor. 'Saya'ya gitmek' diye söyleniyor konuşma dilinde. Kuzular doğum yapınca Saya'da kalınıyor. Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanlar 'Saya' töreni yapıyor. Saya, bizden bir ses. Bu sesin milyonlarca ziyaretçiyle buluşacak olmasından çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uygulama bedeli İGA tarafından karşılanıyor

Kotil'in ödülü düzenlenen törenle takdim edildi.

Havalimanının en dikkat çekici alanlarından metro çıkış kısmındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eserin, yaz aylarında uygulanmasının tamamlanacağı öğrenildi. Kazanan proje sahibine verilen 1 milyon liralık telif bedeline ek olarak projenin uygulama bedelinin de İGA İstanbul Havalimanı tarafından karşılanacağı açıklandı.

İGART Sanat Projeleri Yarışması hakkında detaylı bilgi için "https://igart.istanbul/default.aspx" adresi ziyaret edilebilir.