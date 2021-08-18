İGC'den AGAD Başkanı Aslan'a Ziyaret - Son Dakika

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti.
Ziyarette Adıyaman basını ve yaşanan gelişmelere ilişkin konular ele alındı.
Burada bir açıklama yapan İGC Başkanı Akbilek, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.
AGAD Başkanı Aslan ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: Bültenler
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