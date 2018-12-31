İGC'den Yeni Yıl Mesajı

Basın özgürlüğü karnemizin kırıklarla dolu olduğu bir yılı geride bırakırken yeni gelen yıldan beklenti ve dileklerimiz çoğaldı.

Öncelikli dileğimiz, hiçbir gazetecinin yazdıklarından, söylediklerinden dolayı cezalandırılmamasıdır.Söz ve ifade özgürlüğü her yurttaşın temel hakkıdır.

Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkının engellenmediği; gazetecilik görevini hakkıyla yerine getiren meslektaşlarımızın, sansürün her türlüsünden uzak, tehdit edilmeden, susturulmadan, hedef gösterilmeden çalışabildiği; temel hak ve özgürlüklerin korkusuzca kullanılabildiği bir yıl düşlüyoruz.

2019, tüm dünya insanlarının, insan onuruna yakışır şekilde, barış, kardeşlik içinde geçireceği ve bir daha bu dileklerimizi dillendirmek zorunda kalmayacağımız bir yıl olsun.