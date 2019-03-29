Igc Talks'19'da Deneyimlerini Paylaştılar

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 'nin ev sahipliği yaptığı bu yıl ilki düzenlenen IGC Talks'19'da başarılı bilim ve iş insanları ile kolej ve üniversite öğrencileri buluştu.

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 'nin ev sahipliği yaptığı bu yıl ilki düzenlenen IGC Talks'19'da başarılı bilim ve iş insanları ile kolej ve üniversite öğrencileri buluştu.



Birçok başarılı bilim ve iş insanı kolej ve üniversite öğrencisi, İGÜ'nün ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen IGC Talks'19 (International Gökkuşağı College Talks'19) etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç, Mc Donald's Ortadoğu Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, Zorlu Grup İş Geliştirme Müdürü Bora Hoşver, Memorial Hastaneleri Direktörü İbrahim Kürkçü, Psikiyatrist Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, Robotik Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Sılay katılım sağladı.



Birçok farklı konuda deneyimlerin anlatıldığı etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Bilim ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Yerli ve yabancı önemli konuşmacılar uluslararası kolej ve üniversite öğrencilerine birçok farklı konuda güzel bir deneyim yaşattı. Etkinliklerin devamı gelecektir" dedi



21'İNCİ YÜZYILDA LİDERLİĞİ ANLATTI



IGC Talks'19'da konuşmacı olarak katılan Mc Donald's Ortadoğu Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, '21'inci yüzyılda liderlik' hakkında katılımcılara tavsiyelerde bulundu.



"İyi liderler yalnızca önüne bakmaz, geleceklerini şekillendirecek her noktaya dikkat ederler" diyen Mwaffak Kanjee, "Çeşitliliğin ve kültürün inovasyonu beraberinde getireceğini bilirler ve değişime açık olurlar" ifadesini kullandı.



IGC Talks'19, İstanbul Gelişim Üniversitesi Müzik Kulübü'nün düzenlediği bir konser ile son buldu. - İstanbul

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