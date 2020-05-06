İGDAŞ'a mevzuata aykırı fatura düzenlendiği gerekçesiyle soruşturma - Son Dakika

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İGDAŞ'a mevzuata aykırı fatura düzenlendiği gerekçesiyle soruşturma
6 saat önce
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: " İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:20 Kaynak: İHA
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