İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
36 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB ailesi olarak küresel salgında ilk kaybı verdiklerini belirterek, "İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:46 Kaynak: AA
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