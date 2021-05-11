İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN Detayları Anlattı İGDAŞ'TAN 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN PROJE! - Son Dakika

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN Detayları Anlattı İGDAŞ'TAN 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN PROJE!

11.05.2021 09:02
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN Detayları Anlattı İGDAŞ'TAN 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN PROJE!, System.String[]

25 bin kilometre uzunluğundaki doğal gaz dağıtım ağıyla ve 7 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ, İstanbul'daki deprem riskine dikkat çekmek için çarpıcı bir projeye imza attı.

25 bin kilometre uzunluğundaki doğal gaz dağıtım ağıyla ve 7 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ, İstanbul'daki deprem riskine dikkat çekmek için çarpıcı bir projeye imza attı.

https://www.youtube.com/watch?v=xYD_JNIz_8U

Toplumda deprem farkındalığını artırma adına planlanan Deprem Farkındalık Projesi, İGDAŞ öncülüğünde hayata geçirildi. AKUT Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen proje, İGDAŞ çalışanlarına ve ailelerine deprem bilinçlendirme eğitimleri verilmesi, acil durum çantaları dağıtılması ve İstanbul halkının deprem farkındalığının artırılması adımlarından oluşuyor.

İnsana ve hayata dokunan projelerle bir dünya markası olma yolunda ilerleyen İGDAŞ,Deprem Farkındalık Projesi ile çalışanlarına ve ailelerine "Deprem Bilinçlendirme Eğitimleri" veriyor. Bu eğitimler; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, ilk müdahale bilgisi ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler ve bu malzemelerin kullanımı gibi içeriklerden oluşmaktadır. Eğitimlerin yanı sıra afet sonrası tıbbi ve genel ihtiyaçların karşılanabilmesi için tüm çalışanlara acil durum çantaları dağıtılıyor. Bu proje ile deprem farkındalığının, İGDAŞ'ta bir kurum kültürü olarak yerleşmesi amaçlanıyor.

İGDAŞ, Deprem Farkındalık Projesi çerçevesinde sadece çalışanlarının değil, çeşitli iletişim kampanyaları ile 16 milyon İstanbullunun da deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.Bu iletişim kampanyası; "Depreme Hazır mısınız?" filmiyle birlikte "Depremde Yapılması Gerekenler", "Depremle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar", "Acil Durum Çantası Kullanımı" ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'nin anlatımıyla "Deprem Bilinçlendirme" filmleri gibi eğitici içeriklerden oluşuyor. Deprem Farkındalık Projesi'ne dikkat çekmek üzere kurgulanan filmler,deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden,deprem sırasında hayat üçgeni kurmanın önemine kadar önemli ve kapsamlı içerikleri barındırıyor. Filmler, birçok mecrada ve İGDAŞ'ın sosyal medya kanallarında yayınlanarak İstanbullularla buluşuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2-gl4iIzQp0&t=1s

İGDAŞ Depreme Hazır

"Depreme hazır mısınız?" sorusuyla projeye dikkat çeken İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, "Zaman zaman unutsak da deprem, Türkiye'nin ve İstanbul'un bir gerçeği. Ülkemizde meydana gelen depremler; onlarca can kaybına, psikolojik yıkımlara ve kalıcı hasarlara neden oldu. Deprem riskini yönetebilme ve afete yönelik önlemler alma konusunda kurumlara büyük görevler düşüyor. Hayata geçirdiğimiz Deprem Farkındalık Projesi ile İstanbul halkının deprem duyarlılığını artırmayı ve afete karşı kolektif bir bilinç geliştirmeyi hedefliyoruz. İGDAŞ olarak depremin farkındayız, unutmayalım ki deprem bilinci hayat kurtarır." mesajını verdi.

İGDAŞ'ın depreme yönelik hazırlıkları, Deprem Farkındalık Projesi ile sınırlı değil.İGDAŞ'ın doğal gaz dağıtım ağı, 25 bin kilometre uzunluğundaki şebekeden oluşuyor. Bu şebekenin 23 bin kilometrelik kısmı polietilen borulardan oluşmaktadır. Evlere kadar ulaşan ve hayati bir önem taşıyan bu borular, polietilen yapısı sayesinde ani gelişen yer hareketlerinde esneme yapabiliyor. Bu sayede afet durumundaki olası hasar riski en aza indirilirken güvenli doğal gaz arzının sürekliliği sağlanıyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN Detayları Anlattı İGDAŞ'TAN 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN PROJE!

Bu alt yapı tedbirlerinin dışında İGDAŞ, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Deprem Risk Azaltım Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu sistemdeprem sonrası gaz akışını otomatik olarak keserken, Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegre biçimde hassas ölçüme dayalı olarak çalışıyor. Depremin kıyıya ulaşmasından 5-10saniye önce devreye giren Deprem Erken Uyarı Sistemi, deprem esnasında doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek ikincil felaketlerin önüne geçiyor. Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin işleyişine göre Kandilli Rasathanesi'nin Marmara kıyılarında bulunan deprem sensörleri ve İGDAŞ'ın ana kumanda merkezi arasında 7/24 veri akışı sağlanıyor. Meydana gelen deprem bilgisi, veri transferi yoluyla afetin kıyıya ulaşmasından 5-10 saniye önce Marmara kıyılarındaki alıcılar üzerinden İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine aktarılıyor. Yer hareketlerini algılayan 850 kayıt cihazı sayesinde deprem alarmının hemen ardından tüm istasyonlardan yapılan doğal gaz dağıtımı anlık olarak kesilebiliyor.

Bu sistemle birlikte afet sonrası ortaya çıkabilecek "Deprem oldu, gazı kestik ama en çok hasar nerede?" ve "Öncelikli olarak nereye müdahale edeceğiz?" gibi sorular da yanıt buluyor. Deprem Erken Uyarı Sistemi, gerçek zamanlı deprem riski haritaları oluşturma ve bu haritaları acil müdahale ekipleri ile paylaşma gibi afet yönetimine dair kritik bir görevi de yerine getiriyor. Sistem sayesinde depremden sonraki 15 dakika içerisinde otomatik olarak üretilen hasar öngörü raporu, İGDAŞ ekiplerine ulaşıyor. 7/24 hizmet esasına göre çalışan İGDAŞ'ın acil müdahale ekiplerine online olarak iletilen bu raporlar, deprem sonrası doğal gaz altyapısı ve bina üst stokunda oluşabilecek muhtemel hasarları gösteriyor. İlgili İGDAŞ ekipleri de bölgesel ve noktasal olarak nereye müdahale edeceğini öngörebiliyor ve planlı olarak aksiyon alabiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8x7ptqUx84

Ayrıca şirket bünyesinde afetlere karşı önlemlerin daha disiplinli ve bütüncül bir bakış açısı ile yürütülmesi amacıyla Deprem Koordinasyon Kurulu ( DEKOK ) oluşturuldu.

Olası bir depremin öncesini ve sonrasını kapsayanaltyapı tedbirleri, İstanbul halkına güven veriyor. İGDAŞ, deprem konusunda da inovatif projeleriyle depreme en hazır kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN Detayları Anlattı İGDAŞ'TAN 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN PROJE!

Münir Karaloğlu, İstanbul, Doğalgaz, Deprem, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN Detayları Anlattı İGDAŞ'TAN 16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN PROJE! - Son Dakika


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