İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'den EPDK soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) İstanbul'da abonelerin şikayetleri üzerine doğal gaz faturalarını incelemesine ilişkin, salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetlerinin normal zamanlara göre güçlükle yapıldığını söyledi.

Özmen, yaptığı yazılı açıklamada İGDAŞ'ın 6,5 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın sayılı doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

Abone sayısı itibarıyla İGDAŞ'ın pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okuması gerektiğini aktaran Özmen, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır. Bu süreçte hem abonelerimizin hem de sayaç okuyan personelimizin sağlığının korunması ve bulaşma riskinin minimize edilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede EPDK'nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından biri de saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir. Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir. Yine bu dönemde sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler olduğu ve benzeri sebeplerle izin kullanan personelimiz bulunmaktadır. Yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olmaktadır. Virüse yakalanma oranının diğer illere göre yüksek olduğu ve bu manada ilk sırada gelen İstanbul'da, abonelerimiz dışarıdan gelen kişilere karşı bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmektedirler. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler. Diğer taraftan nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamamıştır."

Resmi tatiller ve Ramazan Bayramı ile birlikte mayıs ayı içerisinde aynı nedenlerle 9 gün sayaç okuma imkanlarının olmayacağını ifade eden Özmen, sayaç okuma sayısının artırılması için kurumun, tüm birimleri ve saha çalışanlarıyla büyük bir özveri ve gayret gösterdiğini anlattı.

Daha önce hiç tecrübe edilmemiş olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Özmen, şunları aktardı:

"Bu süreçte sadece kurumumuz değil bütün kurum ve kuruluşların, söz konusu olağanüstü koşulları kamu sağlığını da gözeterek aşmaya çalıştığı muhakkaktır. Dolayısıyla hem sektörümüzde hem de diğer sektörlerde benzer sorunlarla farklı şekillerde karşılaşılması muhtemeldir. Bu çerçevede, daha evvel de paylaşıldığı üzere, talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını tekraren ifade etmek isteriz."