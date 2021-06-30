İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, en yaşlı abonelerine ev ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Abonelerinin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 7/24 hizmet sürdüren İGDAŞ, en eski abonelerini unutmadı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Kadıköy'de yaşayan en yaşlı abonelerine ev ziyaretinde bulundu. 110 yaşındaki Pamuk Yetkin, 26 yıldır İGDAŞ abonesi.

110 yaşında, 26 yıllık abone

Tarihlerini kendilerinden daha iyi bilecek abonelerine ulaşmak istediklerini belirten Özmen, "İGDAŞ, 1986 yılından beri İstanbul'da faaliyette bulunan 35 yıllık bir kurum. 1992'den beri de bütün İstanbul'a doğalgaz arzı sağlıyor. Bizim tarihimizi bizden daha iyi bilecek abonelerimize ulaşmak istedik. Öyle olunca da en yaşlı abonemizle tanışmayı çok arzu ettik" şeklinde konuştu.

Pamuk Yetkin'le samimi bir görüşme yaptıklarını aktaran Özmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"İlk doğalgazı, 1992 yılında Kadıköy'de vererek bu faaliyete başladık. Pamuk teyzemiz aynı zamanda en eski abonelerimizden. 1995 yılında İGDAŞ'ın abonesi olmuş. O yüzden ziyaret edip elini öpmek istedim. Pamuk ninemiz adı gibi ve 110 yaşında. Maşallah, çok iyi gördüm. Allah uzun ömür versin. 1 Temmuz da doğum günü. Doğum günü pastası da benden."

"İyiyim çok şükür Allah'a"

Misafirlerini, "Başımın üzerinde yeriniz var. Hoş gelmişsiniz" diye karşılayan Pamuk Yetkin, hatırını soran Özmen'e, "İyiyim çok şükür Allah'a" cevabını verdi. Tansiyon sorunu dışında annesinin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını kaydeden kızı ise "Et, süt, bal, tereyağı, peynir türü şeyleri daha çok seviyor. Annemin bu kadar yaşadığına çok mutluyuz tabii ki. Allah daha uzun ömürler versin" dedi.