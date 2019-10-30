İgdaş'ın 6. Ulusal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ, İstanbul'un birbirinden özel balkon ve pencerelerinin güzelliklerini bir araya getirecek. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, "Dünyanın en büyülü metropollerinden biri olan İstanbul'umuzun saymakla bitmeyen ve dokunduğu her hayata hitap eden sonsuz güzellikleri var. Biz de İGDAŞ olarak, bu güzelliklere temiz bir hava, ferah bir nefes eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da, tüm İstanbullular için hava kirliliğinin azaltılması, temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunması adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Yarışmanın bu yılki teması olan İstanbul'un Balkon Sefası, Pencere Sevdası olduğunu belirten Özmen, "İstanbul, balkon ve pencereleriyle adeta bütünleşmiş bir şehir. Seyrine doyum olmayan muhteşem şehrimizin güzelliklerine açılan, dışarının cıvıl cıvıl ortamını hayatımıza taşıyan balkon ve pencerelerden daha havalı ne olabilir diye düşündük ve 'En Havalı Kareler' Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki konusu 'İstanbul'un Balkon Sefası, Pencere Sevdası' olsun istedik" diye konuştu.

Her yıl birbirinden değerli isimlerin jüri üyeliği yaptığı yarışmanın bu yılki seçici kurulu; Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Fotoğraf Sanatçısı Nevzat Çakır, Fotoğraf Sanatçısı İlyas Göçmen, Fotoğraf Sanatçısı Sadık Üçok ve İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen'den oluşuyor.

İGDAŞ 6. "En Havalı Kareler 2019" Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları 2 Mart 2020'de açıklanacak. Ödül töreni ise 12 Mart 2020'de gerçekleştirilecek. Yarışmanın birincisine 7 bin TL, ikincisine 6 bin TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL ödül verilecek. İGDAŞ özel ödülünü kazanan yarışmacı 5 bin TL, mansiyon kazanan 3 kişi de her bir eser için 3'er bin TL ödül kazanacak. Kurum, sergileme alan yarışmacılara da ayrıca 400'er TL telif ödeyecek.

Geçtiğimiz beş yılda yaklaşık 20 bin fotoğraf karesinin yarıştığı "En Havalı Kareler" Fotoğraf Yarışması, sayıları her yıl artan fotoğraf tutkunlarının katılımıyla son sürat devam ediyor.

Fotoğrafseverler yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere ve katılım formuna İGDAŞ'ın igdas.istanbul ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) tfsfonayliyarismalar.org web adresinden ulaşabilirler.