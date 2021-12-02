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İGDAŞ'IN "ENERJİMİZ VAR" TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika

İGDAŞ'IN "ENERJİMİZ VAR" TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

02.12.2021 10:28
İGDAŞ'IN "ENERJİMİZ VAR" TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

İstanbullulara güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi, çevreye ve insana değer katan bir anlayışla doğal gazı ulaştıran İGDAŞ, şimdi de düzenlediği fotoğraf yarışması ile gençlerin yaratıcı enerjisini açığa çıkarmayı hedefliyor.

İGDAŞ, 16 Milyon İstanbulluya kesintisiz doğal gaz konforunu yaşatmanın yanında sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Türkiye genelinde tüm ortaokul ve lise çağındaki gençlere yönelik olarak başlatılan"Enerjimiz Var" temalı fotoğraf yarışması gençlere fotoğraf sanatı alanında kendilerini kanıtlama imkânı sunuyor. Edirne'den Kars'a ortaokul ve lise çağındaki gençlerin çektikleri fotoğraflarla ücretsiz olarak başvuru yapabilecekleri yarışmanın son katılım tarihi 5 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

Yarışma ile ilgili konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN,"İGDAŞ olarak biz, sosyal sorumluluk, eğitim ve sanat gibi toplumsal değerlerin yarınlar için son derece mühim olduğunu biliyoruz. Her fırsatta sizlerle, bilimde, sanatta ve sporda buluşuyor olmak bizlere kıvanç veriyor. Bu sefer de "Enerjimiz Var" temalı fotoğraf yarışmamız ile gençlerin, yeteneklerini sergilemeleri ve enerjilerini tüm Türkiye ile paylaşmaları için köprü oluyoruz." dedi.

Sanatın özel bir anlatım dili olduğunu ifade eden İGDAŞ Genel Müdürü ÖZMEN, gençlerin yarışmaya katılmalarını teşvik etmeleriiçin ailelere çağrıda bulundu. ÖZMEN, kendini özgürce ifade eden gençlerin Türkiye'nin geleceğine katkı yapacağınısöyledi.

İGDAŞ'IN 'ENERJİMİZ VAR' TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

Yarışmaya katılım koşulları

Ortaokul ve lise çağındaki bütün gençlerin ücretsiz olarak katılabilecekleri yarışma son katılım tarihi 5 Mayıs 2022 olarak açıklandı. Yarışmaya katılım ile ilgili bütün bilgilere www.enerjimizvar.com adresinden ulaşılabiliyor.

Fotoğraf makinesi vecep telefonu ile çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılmak mümkün. Filtre kullanılmadan çekilen ve üzerinde oynanmamış her fotoğraf jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

Yarışmaya katılmak ve jüri değerlendirmesine girebilmek için www.enerjimizvar.com adresine en az 4 fotoğraf yüklenmesi gerekiyor.

10 Haziran 2022 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmanın kazananları için İGDAŞ birbirinden değerli ve teknolojik ödüller de hazırladı. Dereceye girenlere verilecek dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı bileklik, fotoğraf makinesi gibi ödüllerin dışında sergilenmeyi hak eden 50 fotoğraf sahibine de para ödülü verilecek.

Özgün, kaliteli ve yenilikçi

İzzet Keribar, Nevzat Çakır, Sadık Üçok gibi değerli fotoğraf sanatçılarının jüri üyeliği yapacağı yarışmaya katılan eserler teknik özellikleri, estetik algıları, konuya uygunlukları ve yenilikçi bakış açıları üzerinden değerlendirilecek.

YARIŞMAYA KATILIP FOTOĞRAF YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://enerjimizvar.com/giris-yap?url=%2Ffotogramlarim

Doğalgaz, Türkiye, Edirne, Mayıs, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika İGDAŞ'IN 'ENERJİMİZ VAR' TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İGDAŞ'IN "ENERJİMİZ VAR" TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika
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