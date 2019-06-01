Son Dakika Haberleri: İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi
Son Dakika Ekonomi Haber

İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi

47 dakika önce

Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre İGDAŞ, enerji kategorisinde "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü.

İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi, System.String[]
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre İGDAŞ, enerji kategorisinde "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:33 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:20:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]