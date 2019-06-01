İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi
47 dakika önce
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre İGDAŞ, enerji kategorisinde "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:33
İtibar Endeksi Araştırması'na göre İGDAŞ, enerji kategorisinde "sektörün en itibarlı markası" ödülüne layık görüldü.
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