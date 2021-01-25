İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına "10 taksitle" ödeme fırsatı - Son Dakika

İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına "10 taksitle" ödeme fırsatı

25.01.2021 16:02
İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), gecikmiş fatura borçları için 10 taksite kadar ödeme fırsatı sundu.

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), gecikmiş fatura borçları için 10 taksite kadar ödeme fırsatı sundu. Kampanyadan faydalanmak isteyenler 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

İGDAŞ, COVID-19 pandemi sürecinde ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanya başlattı. İGDAŞ'ın gecikmiş fatura borçlarını 10 aya kadar taksitle ödeme imkanı veren kampanyası, zorlu pandemi koşullarında abonelerine nefes aldıracak. Kampanyayla birlikte, gecikmiş fatura borçlarına vade farkı olmaksızın kredi kartıyla 10 taksitte ödeme imkanı getiriliyor. Nakit ödeme yapmak isteyenlere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunulan kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

25 ARALIK 2020 ÖNCESİ FATURA BORÇLARI KAMPANYA KAPSAMINDA

Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Özmen, "Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz" dedi.

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksite kadar ödeme fırsatı veren kampanya, yine 4 aya kadar nakit taksit imkanı sunuyor

Kampanya şartlarını taşıyan ve kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, ana para ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan 10 taksitte ödeyebilecek. Gecikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeyebilecek.

-İHA-

Kredi Kartı, Doğalgaz, İstanbul, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına '10 taksitle' ödeme fırsatı - Son Dakika


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