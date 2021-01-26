İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası - Son Dakika

İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası

26.01.2021 16:37

İGDAŞ, abonelerinin geçmiş borçlarını ödemeleri için taksitlendirme kampanyası başlattı.

İGDAŞ, abonelerinin geçmiş borçlarını ödemeleri için taksitlendirme kampanyası başlattı. Ödemelerde kredi kartıyla 10, kredi kartı olmadan 4'e kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, "Kredi kartı olmayanlar da borçlarını 4 taksitle ödeyebilecek" dedi.

İGDAŞ, Yeni tip Korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanya başlattı. Abonelerin gecikmiş fatura borçlarını eşit parçalar halinde taksitlendirerek ödeyebilecekleri duyuruldu. Kredi kartı olmayanları da düşünen İGDAŞ, bu abonelerin ödeme yapabilmeleri için yeni bir sistem getirdi. Buna göre, kredi kartı olmayan aboneler İGDAŞ veznelerine giderek geçmiş dönem borçlarını 4 taksite kadar ödeyecekleri bir ödeme planı oluşturabilecek. Kampanyanın son başvuru tarihinin ise 31 Mart 2021 olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, abonelerin yükünü bir nebze olsa da hafifletmek için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

"HALİHAZIRDA DEVAM EDEN KAMPANYAMIZ VARDI"

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen bu kampanyadan önce de abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için mevcut borçlara taksitlendirme imkanı sunduklarını söyledi. Özmen, "Aslında bu kampanyayı iki parça halinde anlatmak lazım. Çünkü bizim halihazırda devam eden geçtiğimiz ekim ayında başlayıp 2021'in mayıs ayına kadar sürecek bir kampanyamız var. Bu kampanyamızla mevcut yani gecikmemiş faturaları kredi kartıyla taksitlendirme kaydıyla abonelerimize getiriyoruz. Abonelerimiz güncel, gecikmemiş faturalarını anlaşmalı olduğumuz bankalarla anlaşmadaki taksit sayısı kadar taksitlendirerek ödeme imkanına sahipler. Bunu yaparken de herhangi bir komisyon, vade farkı gibi ücret ek bir maliyet getirmeden sadece faturanın ek parçalara bölünmüş haliyle ödenmesi mümkün" dedi.

KREDİ KARTIYLA 10 TAKSİDE KADAR VADE FARKSIZ ÖDEMEK MÜMKÜN

Abonelerin gecikmiş borçlarını anlaşmalı bankalarla 10 taksite kadar bölerek ödeyebileceklerini belirten Mithat Bülent Özmen, "Pandemi döneminde mevcut ekonomik koşullar nedeniyle abonelerimizin ödeme güçlüğü çekmesinin muhtemel olduğunu gördük. Güncel faturaların dışında, diğer faturaları ödemekte bir sebeple zorlanmış, ödeyememiş abonelerimize bir kolaylık getirelim, gecikmiş faturaları ödeyecek bir yöntem, yol bulalım dedik. Taksitlendirme yapıldığında vadelendirme kaynaklı bir maliyet, ek yük çıkıyor. Biz de abonelerimizin yükünü daha da artırtmamak için bunu nasıl karşılayabileceğimizin çalışmasını yaptık. Bunu yaparken abonelerimizin ihtiyaçları nedir deyip, abonelerimizi dinleyip talebin en çok nerelerden geldiğini öğrenerek çalışmayı buna göre şekillendirdik. Pandemi sürecinin yaza doğru hafifleyeceğini dolayısıyla piyasalar açıldıkça ekonomik koşulların daha iyiye gideceğini öngörerek vadeyi olabildiğince uzatma kararı aldık. Bankalarda yaptığımız görüşmeler sonucu kredi kartıyla ödemelerde gecikmiş borçlar için 10 taksite kadar taksitlendirme imkanı sağlandı. 25 Aralık tarihinden önce iki ve üzeri faturası olan abonelerle 1 Kasım 2020'den önce bir adet ödenmemiş faturası bulunan abonelerin gecikmiş faturalarını kredi kartıyla vade farksız, komisyonsuz, herhangi bir ücret olmadan fatura tutarının 10 eşit taksite bölünerek ödenmesine imkan sağlayan bir sistem getirdik" diye konuştu.

KREDİ KARTI OLMAYANLAR DA BORÇLARINI TAKSİTLENDİREBİLECEK

Geliştirilen sistemle kredi kartı olmayan abonelere de taksitlendirme imkanı sağladıklarını söyleyen Özmen, "Bunu yaparken abonelerimizin temel taleplerinden birini daha göz önünde bulundurduk. Abonelerimizin kredi kartı olmayabilir, kredi kartı vardır ama limiti olmayabilir ya da kredi kartı kullanmak istemeyebilir diyerek buna da farklı bir çözüm bulduk. Bu aboneler bizim veznelerimize gelip kredi kartı kullanmadan dört eşit taksitle ödeme yapabilecekleri bir ödeme planı imkanı sağladık. Fatura dört eşit parçaya bölündüğü için bir vade farkı maliyeti ortaya çıkıyor ancak bunu da abonelerimize yansıtmama kararı aldık. Abonelerimiz ister kredi kartıyla ister nakit olarak ödeme yapsın, herhangi bir vade farkı, komisyon, ücret almadan borç yüklerini hafifletecek, pandemi dönemini biraz daha rahat geçirmelerini sağlayacak bir enstrüman geliştirdik" ifadelerini kullandı.

İGDAŞ olarak 35'inci yıllarını kutladıklarını dile getiren Dr. Mithat Bülent Özmen, her zaman abonelerinin yanında olduklarını belirtti.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim/İHA)

İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası
İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası
İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası
İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası

Koronavirüs, Kredi Kartı, 31 Mart, Kredi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü "Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu İspanyol ilaç şirketi müjdeyi verdi: Korona aşısından sonra ciğerlerdeki virüsü yüzde 99 oranında azaltan ilaç geliyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2 yıl 6 ay hapis cezası İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?
CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor         
16:39
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım         
15:47
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu         
15:24
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi         
14:36
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı         
11:39
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına "kölelik karşıtı" ayarlaması         
11:22
2 milyon dolarlık kumarhane sahibi ve eşi, korona aşısı olabilmek için motel çalışanı kılığına girdi 2 milyon dolarlık kumarhane sahibi ve eşi, korona aşısı olabilmek için motel çalışanı kılığına girdi         
10:48
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 16:53:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İGDAŞ'tan geçmiş borçlara kredi kartsız taksit kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei