İGDAŞ'tan 'Görünmez Kahramanlar' Kamu Spotu

İGDAŞ, güvenli doğalgaz kullanımı kurallarını hatırlattığı kamu spotu hazırladı.

İGDAŞ, güvenli doğalgaz kullanımı kurallarını hatırlattığı kamu spotu hazırladı. Ulusal televizyon kanallarının yanı sıra radyolarda da yayınlanacak 'Görünmez Kahramanlar' adlı kamu spotunda önemli kurallar anlatıldı.



İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ), hazırladığı kamu spotuyla güvenli doğalgaz kullanımı kurallarını anlattı. "Doğalgaz, doğru kullanıldığında çok güvenli bir yakıttır" mottosuyla hazırlanan kamu spotunda, " 'Temiz hava girişlerini sağlayan menfezleri kapatmayın', 'Tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyin', 'Her yıl yetkili servislere bakım yaptırın', 'Ocağı temizledikten sonra doğalgaz borusunu kontrol edin', 'Bacalarınızı her yıl yetkili temizlik firmalarına temizletin' gibi temel kurallar yer aldı.



İşitme engelli vatandaşlar için işaret dilinin kullanıldığı kamu spotunda, çocukların da dikkatini çekmek amacıyla animasyonlara da yer verildi. İGDAŞ güvenli doğalgaz kullanımı konusunda bugüne kadar hazırladığı 6 kamu spotuyla milyonlarca kişiye ulaştı. 45 saniyelik kamu spotu, Ocak ayından itibaren televizyonların yanı sıra radyolarda da yayınlanacak. - İstanbul

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