İGDAŞ'tan Güvenli Doğal Gaz Kullanımına İlişkin Kamu Spotu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ, hazırladığı "Görünmez Kahramanlar" adlı kamu spotuyla doğal gaz kullanımına ilişkin 5 önemli güvenlik kuralını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ, hazırladığı "Görünmez Kahramanlar" adlı kamu spotuyla doğal gaz kullanımına ilişkin 5 önemli güvenlik kuralını anlattı.



Konuya ilişkin açıklamaya göre, İGDAŞ, güvenli doğal gaz kullanımı kurallarını hatırlatan yeni bir kamu spotu hazırladı.



"Doğal gaz, doğru kullanıldığında çok güvenli bir yakıttır" mottosuyla hazırlanan kamu spotunda, en önemli 5 güvenlik kuralı sade bir dille anlatıldı.



Çocukların da dikkatini çekmek amacıyla sempatik karakterli animasyon şeklinde hazırlanan 45 saniyelik kamu spotu, ulusal televizyonlar ve radyolarda yayınlanacak.



Türkiye'de doğal gaz dağıtımı sektörünün okulu kabul edilen İGDAŞ, iletişim çalışmalarının merkezine aldığı güvenli kullanım kurallarını, farklı kanallar ve yöntemlerle her fırsatta geniş kitlelere hatırlatıyor. Bu çalışmalar içinde en etkili sonuçlar, her yıl yenilenen ve onlarca televizyon kanalında yayınlanan kamu spotlarıyla alınıyor.



Ulusal kanallarda yayınlanan kamu spotları, doğal gaz kullanımında güvenliği sağlayan temel kuralları, sadece İstanbullulara değil tüm Türkiye genelinde milyonlarca insana hatırlatıyor.



Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda bugüne kadar hazırladığı 6 kamu spotuyla milyonlarca kişiye ulaşan İGDAŞ, bu yıl hazırladığı kamu spotunun radyolar için de versiyonunu oluşturarak, güvenlikle ilgili mesajların daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ağzında Sigarayla 'Doğal Gaz' Saatini Parçaladı, Boruyu Kesti

Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi

Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik

Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu