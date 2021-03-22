İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler - Son Dakika

İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler

22.03.2021 09:17
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İGDAŞ İstanbulluların temiz enerjiye ulaşması ve güvenli yaşaması için sunduğu hizmetlerine her gün yenilerini ekliyor.

İGDAŞ İstanbulluların temiz enerjiye ulaşması ve güvenli yaşaması için sunduğu hizmetlerine her gün yenilerini ekliyor. İstanbul'u depreme hazırlamak, olası bir depremde hasarı asgariye indirmek amacıyla Deprem Erken Uyarı Sistemi'ni devreye alan İGDAŞ, İstanbulluların yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle doğal gaz hizmetlerinin aksamasını da önlemeye çalışıyor. İGDAŞ, geçmiş dönem borcu olan abonelerine borçlarını 10 taksitte ödeyebileceği kampanya ile destek oluyor.

İmar uygulamaları nedeniyle onlarca yıldır doğal gaz götürülemeyen mahallelerde çalışma yapan İGDAŞ'ın bir diğer hedefi de İstanbul'da doğal gazsız sokak bırakmamak.

Detaylı bilgi için tıklayınız,

İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler

Deprem Erken Uyarı Sistem Nasıl Çalışıyor?

16 milyon İstanbulluya kesintisiz doğal gaz arzı sağlayan İGDAŞ, İstanbullulara sunduğu hizmetlere her gün yenilerini ekliyor. İGDAŞ, kenti afetlere hazırlayacak ve İstanbullulara daha güvenli bir yaşam sunacak inovatif projelere imza atıyor. Kandilli Rasathanesi'nin Marmara'nın kıyılarında bulunan deprem sensörleri ile denizdeki sismik hareketler ölçülüyor. Bu sensörlerden İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine 7/24 veri akışı sağlanıyor. Denizde oluşan bir depremin bilgisi kıyıya gelmeden 5-10 saniye önce İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine ulaşıyor.

İGDAŞ Doğal gaz dağıtım sistemindeki850 adet Bölge Regülatör istasyonuna Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Kumanda Cihazı monte edilmiş durumda.

Sistem, gerektiğinde İstanbul'a verilen tüm doğal gaz akışını anında kesebilecek teknik, donanımsal ve yazılımsal kabiliyete de sahip. Sistem tarafından deprem alarmı verildiğinde Bölge Regülatörü üzerindeki vana,otomatik olarak kapanıp gaz akışı anında kesiliyor. Bu sayede deprem sonrası doğal gaz kaynaklı olası hasarların önlenebilmesi sağlanıyor. Sistem, gerçek zamanlı deprem risk haritalarını oluşturarak İGDAŞ Acil Müdahale Ekipleri'ne ulaştırıyor. Öncelikli olarak nereye müdahaleedilmesi gerektiğini söyleyen bir raporlama yapıyor. Bu da kısa zamanda, doğru aksiyonlar alınmasını sağlıyor.

Sismik aktivite 850 noktadan izleniyor

Sistemin deprem sonrası etkin, hızlı ve güvenli müdahale kabiliyeti sunduğunu belirten İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN 2020 yılı sonu itibarıyla sisteme eklenen 100 yeni kuvvetli yer hareketi kayıt cihazıyla 850 noktadan tüm İstanbul'un sismik aktivitesinin izlendiğini belirtiyor.

Bu sistemin ancak depreme karşı yüksek hassasiyetle tedbir alan gelişmiş ülkelerde bulunduğunu belirten Dr Mithat Bülent ÖZMEN, "Deprem Erken Uyarı Sistemimizle"; Kandilli RasathanesiDeprem Araştırma Enstitüsü'nün Marmara Denizi'nin kıyılarına yerleştirilmiş istasyonlardan uydu vasıtasıyla sürekli veriler alıyoruz. Gelen bu sismik veriler, ana kumanda merkezimizde anlık olarak izleniyor. Depremikaraya ulaşmadan 5-10 saniye önce tespit edebilen sistemimiz, eşik şiddetin aşılması durumunda otomatik olarak devreye giriyor ve "deprem alarmı" üreterek gereken müdahale süreçlerini anında harekete geçiriyor." diyor.

https://www.youtube.com/embed/Z8x7ptqUx84

İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler

Deprem hazırlığında önemli bir veri tabanı oluşturuluyor

Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin sağladığı tüm veriler, deprem senaryoları ve risk haritalarıyla, deprem hazırlığı konusunda çok önemli bir veritabanı oluşturuyor. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. ÖZMEN, 32 ayrı lokasyon baz alınarak üretilen raporların kurumlara deprem hazırlığı ve afet yönetiminde çalışmalarını daha üst seviyeye taşıma, daha etkili tedbirler alma konusunda gereken adımları atma imkânı sunduğunu ifade ediyor.

İGDAŞ heyelan riskini ölçecek

Deprem sonrası oluşabilecek heyelan riskinin ölçülmesi için de çalışma yürüttüklerini söyleyen ÖZMEN, TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje hakkında şu bilgileri paylaştı: "Deprem olduğu zaman yer kaymaları olabilir ve bundan doğal gaz boruları etkilenebilir. 6 kat esneyebilen polietilen boru hatlarımızda sıkıntı yaşamayız, ama tüm önlemlere rağmen iki bin kilometre çelik boru hatlarında sıkıntı olabilir. İşte risk yönetim çerçevesinde hangilerinin bundan ne kadar etkileneceğini hesaplıyoruz, gerekirse o hatları değiştireceğiz.

Akıllı robot yıl sonuna hazır olacak

Buradan yine bir başka çalışmaya geleyim. Çelik boru hatlarımızın olası hasarları ve zafiyetleri kontrol ve tespiti için yüksek teknoloji gerektiren cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada TÜBİTAK'la beraber başlattığımız çalışmayla, yıl sonunda akıllı robot modülünü devreye almayı hedefliyoruz. Bu robotun üzerinde birçok sensör ve kamera var. Robotu çelik boru hattının içine gaz akışını kesmeden koyacağız ve robot çelik boruyu sürekli dolaşacak. Dolayısıyla çelik borunun sürekli röntgenini çekecek. Normal zamanda ya da olası depremde eğer bir yerde korozyon, etkilenme, bozulma varsa bize bildirecek. Biz de hangi noktada borumuzda sıkıntı olacağını bileceğiz ve anında müdahale edeceğiz. Özetle bu bir erken teşhis çalışmasıdır."

İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler

İGDAŞ AR-GE Merkezi kuruluyor

Göreve geldiği ikinci yılında başlatılan yeni projeleri anlatmayı sürdüren Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, "Sanayiyi ve üniversiteyi doğal gaz sektörü açısından buluşturmayı önemsiyoruz. İGDAŞ olarak, bu noktada öncü olacağız. Türkiye de doğal gaz dağıtım şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ilk AR-GE merkezini kurma çalışmasında büyük yol katettik. Bu merkezi kurduğumuz zaman İGDAŞ'ın inovatif birçok projesini de duymaya başlayacaksınız. AR-GE merkeziyle birçok üniversiteyle işbirliği yapacağız, birçok doktora çalışmasına destek olacağız. Bu çalışmalar doğal gaz, enerji sektörüyle ilgili çalışmalar olacak. AR-GE merkezi üretmek için sürekli çalışacak ve üniversitelerle işbirliği yapacak. İGDAŞ'ı bir patent ve inovasyon üretim merkezi yapacağız." diyor.

"Doğal gaz kokulandırıcı madde üreterek dışa bağımlılıktan kurtulacağız"

Doğal gaz sektörünü yakından ilgilendiren ve Türkiye'ye döviz katkısı yapacak bir başka projeye daha değinen ÖZMEN şunları ifade ediyor: "Bildiğiniz üzere doğal gaz renksiz ve kokusuzdur. Olası gaz kaçaklarının fark edilmesi için, çürük sarımsak kokusunu andıran bir kimyasal madde ile kokulandırılır. Bu kimyasalın Türkiye'de kullanılan türü dünyada sadece iki firma tarafından üretiliyor. Olası bir temin sorununda yaşanacak sıkıntının önüne geçmek için doğal gaz kokulandırıcı maddeyi üretmek için çalışma yürütüyoruz ve önemli aşama kaydettik. Bu projenin hayata geçirilmesi ile dışa bağımlılık ortadan kalkacak ve aynı zamanda hem Türkiye'deki diğer gaz dağıtım şirketlerine hem de çevre ülkelere ihraç edilerek dış ticaret açığının giderilmesine katkı sunulacak."

10 Taksit Kampanyasına Yoğun İlgi

35 yıllık kurumsal deneyimiyle İstanbullulara hizmet veren İGDAŞ'ın, COVID-19 pandemi sürecinde ödeme güçlüğü yaşayan abonelerini rahatlatacak kampanyası da devam ediyor. Kampanya kapsamında gecikmiş faturalara taksitlendirme kolaylığı getiriliyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedeflediklerini belirtiyor.

İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler

Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış ve kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmemiş en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabiliyor.

İGDAŞ abonelerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanya şartlarını taşıyan ve kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, ana para ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla 10 taksitte ödeyebiliyor. Nakit ödeme yapmak isteyenlere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak için, en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Taksitlendirme işlemlerini İGDAŞ vezneleri - internetsubesi.igdas.istanbul - İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından yapmak mümkün.

https://www.youtube.com/embed/1vxVSsL4k-E

"20 yıldır doğal gazın olmadığı sokaklara girdik"

20 yıldır doğal gaz götürülemeyen mahallelerin sorunlarını çözdüklerini ifade eden İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN şöyle diyor: "İstanbul'un bazı sokaklarına imar uygulamaları nedeniyle onlarca yıldır doğal gaz götürülememişti. Biz bu sorunu çözmek için mahalle sakinleriyle, muhtarlarla, belediye yetkilileriyle bir araya geldik ve bu sokaklardan birçoğuna doğal gazı ulaştırdık. Hizmet eşitliğini sağlamak için bütün yurttaşlarımızın evine doğal gaz götürmeyi hedefliyoruz.

İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler

Örneğin Habibler'de sohbet ettiğimiz bir amca "doğal gaz güneş gibi" demişti, yaptığınız işin önemini insana dokununca anlıyorsunuz. Yeni doğal gaza kavuşmuş bir abonemizin "Bu benim hayalimdi" demesi bizim daha çok insana dokunan projeleri geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor.

Araştırma Geliştirme, İstanbul, Türkiye, Deprem, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika İGDAŞ'tan İstanbulluların yüzünü güldürecek hizmetler - Son Dakika


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