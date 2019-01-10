İGDAŞ'tan Lodos Uyarısı
1 saat önce
İSTANBUL DHAİGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
İSTANBUL DHA
İGDAŞ, İstanbul
'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
İGDAŞ'tan yapılan açıklama şöyle: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan bilgiye göre bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli lodos etkili olmaktadır. Rüzgarın Cumartesi gününe kadar etkisini daha da artırarak kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.
Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: DHA
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