Son Dakika Haberleri: İGDAŞ'tan Lodos Uyarısı

İGDAŞ'tan Lodos Uyarısı

20 dakika önce

İGDAŞ, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

İGDAŞ'tan Lodos Uyarısı, System.String[]
İGDAŞ, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli lodosun etkili olduğuna dikkati çekildi.

Rüzgarın cumartesi gününe kadar etkisini daha da artırarak kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.
Ayrıca doğal gaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir." denildi.

Açıklamada, ayrıca cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerektiği hatırlatılarak, vatandaşların bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri tavsiyesinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:10 Kaynak: AA

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