İGDAŞ'tan lodos uyarısı
15 dakika önce
İGDAŞ, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.
İGDAŞ, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir." açıklaması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15
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