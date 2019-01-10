Son Dakika Haberleri: İGDAŞ'tan lodos uyarısı

İGDAŞ'tan lodos uyarısı

15 dakika önce

İGDAŞ, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

İGDAŞ'tan lodos uyarısı, System.String[]
İGDAŞ, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir." açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15 

Ekonomi
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