İGDAŞ'tan lodos uyarısı

İGDAŞ, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir." açıklaması yaptı.

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