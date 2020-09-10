IĞDIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı - Son Dakika

IĞDIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarıIĞDIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı.
3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
IĞDIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Araçlarda sıkışan 3 yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Iğdır Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt istikametinden Iğdır yönüne gelen ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 1 otomobil ile 2 kamyonet köprü yapımı sebebiyle tek şeritten verilen yolda zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda sıkışan 3 yaralı için AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerlerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan Iğdır-Doğubayazıt Karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak