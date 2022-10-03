Iğdır 3. sayfa haberi | Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Iğdır 3. sayfa haberi | Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kamerada

03.10.2022 11:30

Iğdır 3. sayfa haberine göre Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kameradaIĞDIR Iğdır'da bir binanın bodrum katındaki bisikleti çaldıkları iddia edilen hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kamerada

IĞDIR Iğdır'da bir binanın bodrum katındaki bisikleti çaldıkları iddia edilen hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Bağlar mahallesinde oturduğu binanın bodrum katına bisikletini koyan vatandaş bisikletini göremeyince hemen polise haber verdi. Polisler hırsızlığın yaşandığı yere giderek etraftaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir binanın bodrum katını gözüne kestiren iki hırsızın binanın önüne geldiği görüldü. Görüntülerde biri kapşonlu olan iki hırsızdan biri orda bulunanlardan sigara istedi, diğeri ise binaya yöneldi. Sigarasını alan şüpheli de daha sonra binanın bahçesinden giriş yaparak binaya girdi. İddiaya göre bodrum katta çalacak bir şey bulamayan hırsızlar orada bulunan bisikleti aldılar. Hırsızlardan sigara alan kişi binadan çıkıp ara sokaktan gözden kaybolurken diğer kapşonlu hırsız ise bisikleti alarak hemen diğer şüphelinin arakasından gitti.

Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Bağlar, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır 3. sayfa haberi | Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır 3. sayfa haberi | Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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