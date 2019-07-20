Son Dakika Haberleri: IĞDIR 3 ÜLKEYE SINIRI BULUNAN ARALIK İLÇESİ ASFALTLA TANIŞTI
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IĞDIR 3 ÜLKEYE SINIRI BULUNAN ARALIK İLÇESİ ASFALTLA TANIŞTI

47 dakika önce

IĞDIR'ın Ermenistan, Azerbaycan ve İran'a sınırı olan ilçesi Aralık'ta yollar ilk kez asfaltlandı.

IĞDIR'ın Ermenistan, Azerbaycan ve İran'a sınırı olan ilçesi Aralık'ta yollar ilk kez asfaltlandı. Aralık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilk asfaltı Köprüler Mahallesi'ndeki yollara serdi. Daha sonra Atatürk Mahallesi yollarını asfaltlayacak ekipler, yıl sonuna kadar bütün yolları iyileştirecek. 1992 yılında kanunla il yapılan Iğdır'ın ilçelerinden biri olan 7 bin 300 nüfusu bulunan Aralık'ta alt yapı sorununun çözümü için çalışma başlatıldı. Kurulduğu günden beri yolları taş döşenen ilçede 31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, yolların asfaltlanmasına karar verdi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, ilk asfaltı Köprüler Mahallesi'deki yolları serdi. İlk kez asfaltla tanışan mahalle sakinleri büyük sevinç yaşadı. Atatürk Mahallesi yollarının asfaltlanarak çalışmanın süreceğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, ilçe merkezindeki taş yolların tamamen asfaltla kaplanacağını söyledi.
İlçenin alt yapı sorununu 4 aylık sürede çözdüklerini anlatan Başkan Güzelkaya, Tüm caddelerin, ana yolların kaldırım ve asfalt çalışmalarına başladık. İlçemizin en büyük sorunu olan 25 kilometrelik sulama kanalı Karasu'yu temizledik. İlçe merkezimizde tek park vardı. 5 yıldır çöplükten geçilmiyordu, temizledik, çevre düzenlemesini yaptık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi o parkı kullanan vatandaşımız bize dua ediyor dedi.
IĞDIR 3 ÜLKEYE SINIRI BULUNAN ARALIK İLÇESİ ASFALTLA TANIŞTI
Azerbaycan, Ermenistan, Aralık, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:39 Kaynak: DHA
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