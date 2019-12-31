Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak

6 saat önce

"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak.

Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak, System.String[]

"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleyeceği "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi 16 Aralık 2019 itibari ile başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 Bin Sosyal Konut projesine 15 Ocak 2020 yılına kadar talepler toplanacak. Proje kapsamında Iğdır'da 300 sosyal konut yapılacak, sosyal konutlardan 210 tanesi 2+1, 90 tanesi ise 3+1 olacak.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Başvurularda 2+1 için 500 TL, 3+1 için 1.000 TL başvuru bedeli alınacak.


Başvurularda, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri öncelikli olacaktır. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacağı belirtildi. - IĞDIR

Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti
Kanal İstanbul'un "Çevre Düzeni Planı"nda değişiklik yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Demet Akalın ziyarette en çok etkilendiği anı anlattı Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Son Dakika Haberleri
16:06 Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika Ekonomi
16:06 Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi
15:59 TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı - Son Dakika Ekonomi
15:57 KOBİDER/Özgenç: İmar affı ödemelerine ek süre verilsin barış bozulmasın - Son Dakika Ekonomi
15:57 Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]