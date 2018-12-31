Son Dakika Haberleri: Iğdır'a Beklenen Kar Yağdı

Iğdır'a Beklenen Kar Yağdı

1 saat önce

Iğdır'a beklenen kar yağdıIĞDIR - Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.

Iğdır'a beklenen kar yağdı

IĞDIR - Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 10 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün öğlen saatlerinde yerini hafif kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.
Kar yağışını hasretle beklediklerini dile getiren Ayşe Gölçek isimli vatandaş, "devamlı kar yağışı haberlerini izliyor, Iğdır'a da yağması için sabırsızlıkla bekliyorduk. Nihayet beklediğimiz kar yağdı ve çok mutluyum. İki yıldır ilk kez Iğdır'a kar yağıyor. Geçen sene neredeyse yaz mevsimini yaşadık. Kar yağışını hasretle bekledik ve şuan beklentimizi elde ettik. özellikle yılbaşında yağmış olması da bizi ayrıca heyecanlandırıp mutlu etti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:56 Kaynak: İHA

Iğdır, Kar, Yerel
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