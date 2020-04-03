Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak - Son Dakika

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Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
6 saat önce
Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, Iğdır'a dışarıdan gelen herkes 14 gün boyunca ikametlerinde karantinaya alınacak.
Kararı ihlal edip ikametlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:22 Kaynak: AA
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