Iğdır'a karla karışık yağmur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'a karla karışık yağmur - Son Dakika

Iğdır'a karla karışık yağmur

6 saat önce

Iğdır'da öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, kent merkezinin genelinde etkisini sürdürüyor.

Iğdır'a karla karışık yağmur, System.String[]

Iğdır'da öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, kent merkezinin genelinde etkisini sürdürüyor.


Iğdır merkezde etkili olan soğuk hava ve yağmur, bugün yerini karla karışık yağmura bıraktı. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Kentte etkili olan karla karışık yağmur vatandaşlarda heyecana neden oldu. Doğu Anadolu'nun birçok yerinde kar etkili olurken doğunun Çukurova'sı Iğdır'da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, cumartesi gününün de karla karışık geçeceğini belirtti. Kent merkezinin genelinde ulaşımın sorunsuz sağlandığı bildirildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
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