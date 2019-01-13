Son Dakika Haberleri: Iğdır'a Mevsimin İlk Karı Yağdı

Iğdır'a Mevsimin İlk Karı Yağdı

12 dakika önce

Iğdır kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Iğdır kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışından sonra kent beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde, çocuklar karın tadını kartopu oynayarak çıkarırken, gençler kar yağışını Kafkas dansı yaparak kutladı.

Kent sakinlerinden Fırat Koçakaplan, yaptığı açıklamada, kar yağışının Iğdır'a bereket getireceğini ifade ederek, "Ben İstanbul'dan yeni geldim, İstanbul'da kar gördüm ama burada kar yağmamıştı. Bu akşam itibarıyla Iğdır'da da kar yağdı. Takdir Allah'ın, umarım bu yıl bereketli geçer." dedi.

Kar yağışını Kafkas dansı oynayarak karşılayanlardan Tarkan Çiftçi ise, Iğdırlılar olarak bu yıl hiç kar görmediklerini belirterek, "Kar yağmasından dolayı çok mutlu olduk, bu mutluluğumuzu yöresel Kafkas dansı oynayarak kutluyoruz." diye konuştu.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesindeki ilk ve ortaöğretim okulları bir gün süreyle tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:31 Kaynak: AA

İstanbul, Kar, Iğdır, Güncel
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