Son Dakika Haberleri: Iğdır'a Millet Bahçesi Projesi

Iğdır'a Millet Bahçesi Projesi

49 dakika önce

Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için incelemeler yapıldı.

Iğdır'a Millet Bahçesi Projesi, System.String[]
Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için incelemeler yapıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yapılacak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldıktan sonra sürecin hızlandırılması için talimat verdi.?

Millet Bahçesi Projesi sayesinde bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlanacağını belirten Vali Ünlü, "Proje beraberinde istihdam, suç oranlarının azalması ve yeşil alanların artırılması gibi faydalar sağlayacak" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

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