Iğdır'a Millet Bahçesi Projesi
49 dakika önce
Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için incelemeler yapıldı.
Iğdır Merkez
Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan "Millet Bahçesi
" için incelemeler yapıldı.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, yapılacak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldıktan sonra sürecin hızlandırılması için talimat verdi.?
Millet Bahçesi Projesi sayesinde bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlanacağını belirten Vali Ünlü, "Proje beraberinde istihdam, suç oranlarının azalması ve yeşil alanların artırılması gibi faydalar sağlayacak" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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