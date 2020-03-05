Iğdır'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Iğdır'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Iğdır'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.


Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlip'de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Suriye, İdlib, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:16 Kaynak: İHA
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