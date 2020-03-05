Iğdır'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Iğdır'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına acı haber verildi.

Iğdır'a şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına acı haber verildi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Çocukları Fatih Kara'nın şehadet haberine Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve askeri yetkililerden alan Nazlı ve Asker Kara çifti, büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Kara çiftine olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Şehit Fatih Kara'nın 3 kardeşinin bulunduğu ve ağabeyinin de Mersin ilinde polis olduğu belirtildi.Iğdır Valisi Enver Ünlü konu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Enver Ünlü, "İdlib'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Iğdır'lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:56 Kaynak: DHA
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