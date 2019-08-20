Iğdır'a terör operasyonu: 1'i muhtar 3 gözaltı
1 saat önce
IĞDIR'da, terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen, aralarında Karakuyu Muhtarı Cafer Çakar'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
IĞDIR'da, terör örgütü PKK
adına propaganda yaptıkları öne sürülen, aralarında Karakuyu
Muhtarı Cafer Çakar'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda merkeze bağlı Karakuyu köyü Muhtarı Cafer Çakar ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Muhtarın evinde yapılan aramada, kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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