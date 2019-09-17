Son Dakika Haberleri: Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

11 dakika önce

Iğdır Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Iğdır Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeğeninin boşanma davası nedeniyle adliyeye gelen E.E. ile yeğeninin kocası Seftar A. ve kardeşi Oruç A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E. tarafından tabancayla vurulan Oruç ve Seftar A. yaralandı.

Adliyeye çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oruç A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan ise polislerce gözaltına alındı.

Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı
Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık, savunma yapmadı Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi Haluk Levent, kızının ölümünün aydınlatılması için evine satışa çıkaran babaya yardım eli uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:21:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]