Iğdır Adliyesi'ndeki silahlı kavga

Iğdır Adliyesi'nde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlının tutuklandığı bildirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Iğdır Adliyesi ana hizmet binasında görülen duruşma sonrasında, tarafların adliye binası dışına çıktıkları esnada E.E. isimli şüphelinin silahlı saldırı neticesinde 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili başsavcılığın talimatlarıyla emniyet güçlerince gerekli önlemler alınarak konuyla ilgili ayrıntılı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli E.E, hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından gerekli işlemler yapılarak tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmiş

olup Iğdır Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu kararla tutuklanarak cezaevine

gönderilmiştir.

Sosyal medya veya benzeri platformlarda paylaşılan konuyla ilgili yazı,

resim veya benzeri hususlara itibar edilmemesi, adli mercilerce konunun tüm ayrıntılarıyla takibinin titizlikle yürütüldüğü hususunda kimsenin tereddüt etmemesi kamuoyundan rica olunur."

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli tüm adli işlemlerin eksiksiz yürütüldüğü aktarıldı.

Olay

Yeğeninin boşanma davası nedeniyle 17 Eylül'de adliyeye gelen E.E. ile yeğeninin kocası Seftar A. ve kardeşi Oruç A. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle E.E. tarafından tabancayla vurulan Oruç ve Seftar A. yaralanmıştı.

Adliyeye çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oruç A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve saldırgan E.E ise polislerce gözaltına alınmıştı.