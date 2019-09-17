Son Dakika Haberleri: Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

- Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıIĞDIR - Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

- Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

IĞDIR - Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Iğdır Adliyesine gelen Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, emekli polis memuru tarafından adliye içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Aras kardeşler duruşma için bugün öğlen saatlerinde Iğdır Adliyesine gitti. Adliye içinde emekli polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Kardeşleri yaralayan emekli polis memuru adliye polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Settar Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Oruç Aras ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Oruç Aras'ın yakınları hastanesi önünde beklerken, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:23 Kaynak: İHA
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