Son Dakika Haberleri: Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
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Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

58 dakika önce

Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralıIĞDIR - Iğdır Adliyesinde Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

IĞDIR - Iğdır Adliyesinde Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Oruç Aras ve Settar Aras, duruşma için bugün öğle saatlerinde Iğdır Adliyesine gitti. Adliye içinde duruşma saatinin gelmesini bekleyen Aras kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganı adliye polisi etkisiz hale getirirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 2 kardeş ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne kurşun isabet eden Oruç Aras'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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