Iğdır ağrı dağı'na yılın ilk karı yağdı

Ağrı Dağı'na yılın ilk karı yağdı

Ağrı Dağı'na yılın ilk karı yağdı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'na gece kar yağdı. Havanın sıfırın altına düştüğü bölgede Ağrı Dağı'nın 4 bin metre üzeri tamamen karla kaplandı. Iğdır metreoloji yetkilileri, Ağrı Dağı'na geçen yıl Eylül'ün sonuna doğru kar yağdığını belirterek, bu yıl kar yağışının erken düştüğünü bildirdi. Iğdır'da tarım faaliyetlerini devam ettiğini belirten çiftçiler, bu sene kış mevsiminin erken başlayacağının habercisi olduğunu bildirdi. Ağrı Dağının zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde hava sıcaklıklarında hissediler bir azalma oldu.