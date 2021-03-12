Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Iğdır'da etkili olan kar yağışından dolayı şehirlerarası yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimli bölgelerde adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Kar yağışı nedeniyle Iğdır- Ağrı kara yolunun Pamuk Dağı bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 184. Şube Şefliği ekiplerince karla kaplanan yolda temizleme çalışmaları başlatıldı.

Ulaşım, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmalar sayesinde kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.