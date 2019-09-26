Iğdır alkollü motosiklet sürücüsü radara yakalandı

Alkollü motosiklet sürücüsü radara yakalandı

Iğdır'da trafik ekiplerinin radar uygulamasında karayolunda üç tekerlekli motosikletiyle zikzak yaparak giden sürücü, 4.25 promil alkollü çıktı. Türkiye'de son yıllarda tespit edilen en yüksek alkollü sürücüler arasına giren kişiye, 3509 TL cezai işlem uygulandı ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu'ndan da adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen 18 Eylül günü saat 11.30'da denetimleri sırasında Evrenpaşa Caddesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, zikzak çizerek gelme anı kameralara takıldı. Sürücüleri tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyetsiz olan, 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanuna'na göre 'sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak ve alkollü araç kullanmak'tan toplam 3509 TL cezai işlem uygulandı.

TCK 179'uncu maddesi uyarınca ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu'ndan da adli işlem başlatılan sürücünün, 4.25 promil ile Türkiye'de son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol oranına ulaştığı bildirildi.