Son Dakika Haberleri: Iğdır arınç ak parti türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım
Son Dakika Güncel Iğdır arınç ak parti türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Iğdır arınç ak parti türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

7 saat önce

Arınç AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazımCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek, Bu sigortayı attırmamak lazım. Yoksa birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider dedi.

Arınç AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek, Bu sigortayı attırmamak lazım. Yoksa birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider dedi.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kültür merkezindeki toplantıda konuşan Arınç, siyasi geçmişini anlattı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin önemli hizmetler yaptığını ifade eden Arınç, şunları söyledi

Size AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olmazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum. Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız.

İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmediklerini siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istediklerini belirten Arınç, Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir diye konuştu.

Arınç, toplantının ardından kent merkezindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Suat DENİZ- Özkan AYDIN IĞDIR, (DHA)-

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Iğdır arınç ak parti türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Yüksek İstişare Kurulu, AK Parti, Türkiye, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:06 Kaynak: DHA
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