IĞDIR Azat, akülü bisikletini süsletip, çocuklara çikolata dağıttı - Son Dakika

Azat, akülü bisikletini süsletip, çocuklara çikolata dağıttı

IĞDIR Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin Ramazan bayramı öncesi akülü bisiklet hediye ettiği Azat Torzuk (24) aracını oto aksesuarcı da süsletti. Maşallah yazısı yapıştıran Azat, çocuklara da çikolata ikram etti.

Merkez 14 Kasım Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Azat Torzuk ile tanışan Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, akülü bisiklet sözü verdi. Göllüce'nin gönderdiği bisikleti Ramazan bayramı arefesinde 23 Mayıs günü teslim alan Azat, büyük sevinç yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bisikletine binemeyen Azat, yasak kalkar kalkmaz cadde ve sokaklara çıktı.

Yeni bisikletiyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda turan atan Azat, daha sonra oto aksesuarcısına giderek bisikletini süsletti. Bisikletin üzerine maşallah yazısı da astıran Azat, çocuklara ve karşısına çıkan vatandaşlara çikolata ikram etti.

Akülü bisiklet için Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'ye teşekkür eden Azat, akülü bisikletine süs taktırdığını söyledi.