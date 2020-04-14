Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona önlemleri artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona önlemleri artırıldı - Son Dakika

Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona önlemleri artırıldı

14 dakika önce

Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korana virüs tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında oda değişiklikleri yapılmıyor ve farklı odalarda bulunan hükümlü ve tutuklular birbirleri ile karşılaştırılmıyor.

Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona önlemleri artırıldı, System.String[]

Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korana virüs tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında oda değişiklikleri yapılmıyor ve farklı odalarda bulunan hükümlü ve tutuklular birbirleri ile karşılaştırılmıyor. Tüm personel ise maske ve eldiven kullanıyor.


Hükümlü ve tutuklular ile personel arasında alınan tedbirler ile temasın en aza indirildiği Iğdır Ceza İnfaz Kurumunda tüm personelin maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi. Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna kabul edilen her hükümlü y ada tutuklunun kabul aşamasında klinik verileri içeren sağlık raporu aldırılıyor. Ceza İnfaz Kurumuna kabul edilen hükümlü veya tutuklu karantina odalarında 14 gün süreyle barındırılıyor. Günlük vücut ısı ölçümleri yapılıyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. 14 günlük takibin sonucunda klinik semptomları göstermedikleri takdirde karantina odalarından alınarak diğer odalara veriliyor.


Hastanelerden gelenler de karantinaya alınıyor. Herhangi bir hastalık belirtisi gösterenler ise derhal hastaneye sevk ediliyor. Kontrol ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden Ceza İnfaz Kurumuna geldiklerinde 14 günlük süre ile karantinaya alınıyor.


Ziyaretçi görüşleri ertelendi


Yaşanılan bu süreçte zorunlu görüşmeler ve avukat görüşleri dışında bütün ziyaretçi görüşleri ertelendi. Bu mağduriyeti ortadan kaldırabilmek için haftalık 10 dakika olan telefon hakları 20 dakikaya çıkarıldı. Telefon görüşmelerinin yapıldığı ankesörlü telefonlar ise her görüşmeden sonra dezenfekte ediliyor.


Hükümlü ve tutuklu odaları başta olmak üzere tüm hizmet alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Nakil araçları ve personel servis araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafeye dikkat edilerek belirlenen taşıma kapasitesinin yarısı olacak şekilde tüm taşıma işlemleri gerçekleştiriliyor.


Ceza İnfaz Kurumuna giren her personelin dijital ateş ölçme aleti ile ateş ölçümü yapılıyor. Vücut ısısı yüksek olduğu tespit edilen personel derhal bir sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.


Belirlenen alanlara dezenfekte solüsyonlar konularak personelin kullanılması sağlanan Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel, hükümlü ve tutuklulara dağıtılan broşür ve ilanlarla korona virüsten korunma yöntemleri konusunda bilgilendirildi. Çamaşır suyu, sıvı sabun ve dezenfekte solüsyonu gibi hijyen malzemeleri Ceza İnfaz Kurumu aracılığı ile temin ediliyor.


Ceza İnfaz Kurumuna giren gıdalar 24 saat bekletiliyor


Acil tüketilmesi gereken gıdalar haricinde Ceza İnfaz Kurumuna gelen her malzeme 24 saat bekletildikten sonra kullanıma alınıyor ve işlem yapılıyor.


Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu ile yakın temasta bulunan tüm infaz ve koruma memurları 14 günlük izoleye tabi tutuluyor. 1. derece yakınlarıyla dahi görüştürülmeyen ve hiçbir faaliyet ile etkinliğe katılmayan bu personeller 14 günlük süre tamamlandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumunda 1 ay boyunca nöbet tutuyorlar. İkinci grup 15 gün izole edildikten sonra nöbet görevini devralarak ifa ediyor ve böylelikle Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü ve tutuklulara virüsün bulaşması engellenmiş oluyor. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:16 Kaynak: İHA

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