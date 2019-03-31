Son Dakika Haberleri: Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.

Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.

1 saat önce

Iğdır Belediye Başkanlığını MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı., System.String[]
Iğdır Belediye Başkanlığını MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Yaşar Tezel 21 bin 429 oy aldı.

-Tezel'in özgeçmişi-

Iğdır'da 1956'da dünyaya gelen İsa Yaşar Tezel, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden 1980'de mezun oldu. Bazı kurumlarda çalıştıktan sonra 1987 yılında geçtiği TRT'nin Ankara Radyosunda Müdür Yardımcılığı görevi de yapan Tezel evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, MHP, Iğdır, İsa Yaşar Tezel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Son Dakika! İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın "Kazandık" Açıklamasına İlk Yorum: Ayıplıyorum Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]