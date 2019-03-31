Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.
1 saat önce
Iğdır Belediye Başkanlığını MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.
Iğdır
Belediye Başkanlığını MHP
adayı İsa Yaşar Tezel
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Yaşar Tezel
21 bin 429 oy aldı.
-Tezel'in özgeçmişi-
Iğdır'da 1956'da dünyaya gelen İsa Yaşar Tezel, Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesinden 1980'de mezun oldu. Bazı kurumlarda çalıştıktan sonra 1987 yılında geçtiği TRT'nin Ankara
Radyosunda Müdür Yardımcılığı görevi de yapan Tezel evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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