Son Dakika Haberleri: Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.

Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.

1 saat önce

Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı., System.String[]
Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

İsa Yaşar Tezel, MHP, Iğdır, Güncel
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