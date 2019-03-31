Iğdır Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsa Yaşar Tezel Kazandı.
1 saat önce
Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.
Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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