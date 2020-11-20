Iğdır Belediyesi yol bakım çalışması başlattı - Son Dakika

Iğdır Belediyesi yol bakım çalışması başlattı

Iğdır Belediyesi yaklaşan kış mevsiminden dolayı vatandaşların sıkıntı yaşamaması için deforme olmuş yollarda yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Belediyesi yaklaşan kış mevsiminden dolayı vatandaşların sıkıntı yaşamaması için deforme olmuş yollarda yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte deforme olan yollarda su ve çamur birikintisinin önlenmesi amacıyla stabilize yol bakım çalışması başlattı. Başlatılan çalışmalar ile kış aylarında olumsuz şartların fazla olması nedeniyle yağışlar gelmeden çalışmaları hızlandırarak oluşacak olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. - IĞDIR

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