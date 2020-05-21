Iğdır Belediyesindeki kasada 300 bin lira kayıt dışı para bulundu - Son Dakika

Iğdır Belediyesindeki kasada 300 bin lira kayıt dışı para bulundu
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasının ardından belediye başkan vekili olarak atanan Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından birimlerde yapılan denetimde kayıt dışı 300 bin lira bulundu.
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasının ardından belediye başkan vekili olarak atanan Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından birimlerde yapılan denetimde kayıt dışı 300 bin lira bulundu. Görevden alınan Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve Belediye Eş Başkanı Eylem Çelik hakkında, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Akkuş ve Çelik'in evlerinde 15 Mayıs sabahı arama yapıldı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Yaşar Akkuş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 18 Mayıs'ta tutuklandı. Gözaltı süresi tamamlanan Eylem Çelik ise dün çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Iğdır Belediyesi'ne kayyum olarak Vali Enver Ünlü atandı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü tarafından belediye birimlerinde denetim yapıldı. Denetim esnasında, belediyenin bir birimindeki kasa içerisinde toplu şekilde 300 bin lira bulundu. Parayla ilgili olarak Iğdır Belediyesi Özel Kalem ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Y.F. açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 07:11 Kaynak: DHA
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