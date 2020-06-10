Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi yakalandı

Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi yakalandı, System.String[]

Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Vali Enver Ünlü'nün Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından belediyenin birimlerinde inceleme başlatıldı.

Yapılan denetimlerde birçok satın alma işleminde rüşvet alındığı ve çeşitli yolsuzluklar yapıldığı belirlendi.

Rüşvet ve yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da bu suç zinciri içinde yer aldığı, mayıs ayında Iğdır Belediyesine düzenlenen operasyonda bir kasa içinde bulunan kayıt dışı 300 bin liranın da bu grup tarafından rüşvet ve yolsuzlukla elde edildiği tespit edildi.

Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" suçundan daha önce hakkında işlem yapılan bir kişinin de olduğu öğrenildi.

Kentte 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 19:35:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]